Portakal Çiçeği Karnavalı Adana'yı turuncuya boyadı

“Dünya Çocukları” temasıyla 13 Nisan Pazar gününe kadar sürecek Karnavaldaki insan yoğunluğu nedeniyle hafta sonunda kentin ana sokaklarında yürümek bile zorlaşırken, trafik hem gündüz hem de gece tıkanma noktasına geldi.

Karnaval için havayolu ve otobüs şirketleri ek seferler düzenlerken, oteller, restoranlar ve eğlence yerlerinde büyük yoğunluk yaşandı. Karnaval için yurt içinden ve yurt dışından 150 bin kişinin Adana’ya geldiği kayıtlara yansıdı, Adanalıların da katılımıyla yaklaşık 1,5 milyon kişiye ulaştı.

Etkinliklerde bir arada eğlenen Karnaval dostları keyifli bir hafta sonu yaşadı. 13 Nisan Pazar günü sona erecek Karnaval’da çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile kültürel ve sanatsal aktiviteleri ile birlikte çok sayıda spor ve halka yönelik etkinlik yerine izlenebilecek.

KORTEJ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Herkesin beklediği kostümlü gruplara bu yıl Rusya, Ukrayna, Japonya gibi ülkeler de birbirinden renkli kostümleriyle katıldılar. Karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında düzenlendi. Kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşurken, yol üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarında bayraklarıyla korteje eşlik ettiler. 7’den 70’e tüm Adanalıları buluşturan kortejde aylar öncesinden hazırlanan özel kostümler büyük ilgi çekerken, kent adeta “turuncuya” boyandı. Korteje katılan gruplar arasından en beğenilenlerin değerlendirildiği bir yarışma ile de dereceye girenler çeşitli ödüller kazandılar. Kortej sonrasında da Simge Sağın Konseri verdi.

‘KARNAVAL, HERKESE İYİ GELDİ’

Karnaval Komitesi Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yıl 13’üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın dostluk ve kardeşlik ortamını sağlamak adına çok önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, “Yine yüz binlerce insan bu güzel kentte buluştu ve gülümseyerek bu anların tadını çıkardı. Karnaval yalnızca bir eğlence etkinliği değildir. Aynı zamanda kültür ve sanat dünyamıza katkı sunan büyük bir etkinliktir. Ve Karnaval halkımızındır. Geçtiğimiz yıl kent ekonomisine yaklaşık 5 milyar TL’lik bir katkı sağlandığı ortaya konmuştu. Geldiğimiz noktada Karnavalımızın, her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana’ya çektiğini görüyoruz. Bu yıl ki katılımın çok daha fazla olması ile birlikte tam kapasiteyle hizmet veren oteller ile her tür konaklama tesisleri, cafe ve restoranlar, mağazalar, toptancılar, perakendeciler, bakkallar, marketler, kadın girişimciler, genç girişimciler ile birlikte her ölçekte esnafların da rekor düzeyde gelir elde etmesini bekliyoruz. Hedefimiz ve temel amacımız Nisan’da Adana’da olmanın güzelliğini anlatmak. Sadece bir hafta değil Nisan ayının tamamında Adana’nın gezilmeye değer olduğunu anlatacağız. Bu da her açıdan kentimize, bölgemize ve ülkemize olumlu dönüşler sağlayacaktır” dedi.

200’DEN FAZLA ETKİNLİK VAR

Düzenlendiği her yıl on binlerce kişiyi Adana’da buluşturan Türkiye`nin ilk ve tek sokak Karnavalı “Nisan’da Adana’da - 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” 13 Nisan Pazar gününe kadar 200’den fazla etkinlikle devam edecek. Karnaval süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. “Dünya Çocukları” temasıyla düzenlenen Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” işbirliği ile zengin bir içeriğe sahip olacak. Ayrıca; ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelen etkinlik gruplarının performansları da Karnaval boyunca izlenebilecek.

DOLU DOLU KARNAVAL PROGRAMI

Türkiye’nin ilk ve tek sokak Karnavalı olarak dünyanın sayılı Karnavalları arasına giren “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda” çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de organize edilecek. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar da 10 gün boyunca performans sergileyecekler.

Aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “çocuk etkinlik alanları” kuruldu. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler Karnavalda yer alıyor.

Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alıyor. Kurulacak sahnelerde ünlü sanatçıların konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Karnaval boyunca; Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Aysel Gülşen ile Anne Çocuk Nefes Çalışması da Karnaval süresince programda yer alırken, 12 Nisan Cumartesi günü Enerjisa Çocuk Tiyatrosu ve Toroslar EDAŞ Çocuk Tiyatrosu "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da sahnelenecek.

TİYATRO, BALE VE SERGİLER

M1 Adana AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde etkinlikler, çocuk atölyeleri gerçekleştirilirken, Tiyatro, Opera ve Bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri seyredilebilecek.

Ayrıca; Çukurova Devlet Senfoni & Devlet Çoksesli Müzik Korosu “Carmına Burana”, Mersin DKTMK “Şarkılar Söyle O Sahillerde” Avni Anıl Özel Konseri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’ndan da “Sıra Gecesi” performansları da Karnavalın ilgi çekici etkinliklerinden olacak.

PİCASSO DİJİTAL SERGİSİ KARNAVALDA

Karnavalda, Picasso, Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Köklere Yolculuk Dijital Sergisi, Beste Alperat ve Ozan Oganer’den Heykel, Cengiz Yatağan ve İsmail Helvacı’dan Resim sergileri de yer alacak. Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası’yla Karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak.

ETKİNLİKLER TÜM ADANA’YA YAYILACAK

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana’da Karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Lezzet atölyelerinde herkes ilgi duyduğu programa katılabilecek.

KAMP VE KARAVAN ALANLARI DA VAR

Kamp, karavan, vosvos, motor, bisiklet, off road, doğa sporları tutkunları Karnaval süresince Merkez Park ve Yüreğir Millet Parkı içindeki özel kamp yerleşkelerinde bir araya gelecek.