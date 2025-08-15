ARA
  Bakan Şimşek verileri sıraladı: "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz"

Bakan Şimşek verileri sıraladı: "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz"

Şimşek yaptığı açıklamada, "Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor" dedi.

15 Ağustos 2025 | 09:37
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2025 | 09:48
Bakan Şimşek verileri sıraladı: "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla finansal verileri değerlendirdi.

Bakan Şimşek verileri sıraladı: 'Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz'-1

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek şunları söyledi ve bazı tablolar paylaştı:

"Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor.

Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.
Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon TL azaldı.
TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi.
10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.

Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

