  Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için "samimi çabalar" gösterdiğini ifade etti. Putin ayrıca Rusya ile ABD arasında nükleer silahların kontrolü konusunda bir anlaşmaya varabileceğine işaret etti.

14 Ağustos 2025 | 19:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirveye ilişkin üst düzey yetkililerle toplantı düzenledi. Putin toplantının başında yaptığı konuşmada, Ukrayna kriziyle ilgili müzakere sürecinin ve Ukrayna heyeti ile yürütülen ikili müzakerelerin gidişatı konusunda detaylı bilgi vereceğini belirtti. Putin, "ABD yönetimiyle birlikte geldiğimiz aşamayı sizlere anlatmak istiyorum. Herkesin bildiği gibi ABD yönetimi savaşı sona erdirmek, krizi bitirmek ve bu çatışmaya dahil olan tüm tarafların çıkarlarına uygun bir anlaşmaya varmak için oldukça enerjik ve samimi çabalar sarf ediyor" ifadelerini kullandı. 

Putin, Ukrayna'daki çatışma çözümüne ilişkin müzakerelerin ardından stratejik saldırı (nükleer) silahlarının kontrolü konusunda anlaşmalara varılabileceğini de vurguladı. Putin, Ukrayna konusunda varılacak anlaşmaların iki ülke arasında ve Avrupa'da uzun vadeli barış şartları oluşturması gerektiğini söyledi.
 

SON HABERLER
