Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Dünya basını gelişmeyi son dakika olarak geçerken Rus caydırıcı güçleri ile kast edilen silahlar arasında nükleer silahların da olduğu yorumu yapılıyor.

Rus haber ajansı Sputnik’in haberine göre Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşme gerçekleştirdi ve şu açıklamalarda bulundu.

Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp (meşru olmayan ekonomik yaptırımları kastediyorum), aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor.

Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum

Guardian’ın haberinde “Özel savaş görevi modunun” neyi gerektirdiğinin henüz belli olmadığı belirtilerek “Putin, yabancı ülkeleri Ukrayna’nın devam eden işgaline müdahale etmemeleri konusunda uyardı ve bunun “hiç görmedikleri sonuçlara” yol açabileceğini söyledi. Belarus’ta hava savunma füzeleri ve diğer gelişmiş füze sistemlerini konumlandırdı ve Ukrayna’ya bir batı müdahalesini önlemek amacıyla filosunu Karadeniz’e yerleştirdi” denildi.