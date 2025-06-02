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Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını sonuçlandırdı.

02 Haziran 2025 | 18:25
Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak kontrol başvurularını karara bağladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Artıbirgrup Holding AŞ'nin, Alfirin Enerji Ticaret AŞ'nin sermayesini temsil eden hisselerinin yüzde 50'sinin Akay Ltd. tarafından devralınmasıyla, anılan teşebbüs üzerinde ortak girişim kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

MilSOFT Yazılım Teknolojileri AŞ'nin tek kontrolünün ve tüm hisselerinin Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ tarafından devralınmasına izin verildi.

Güldoğan Ailesi tarafından kontrol edilen Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. AŞ'nin ortak kontrolünün Türkiye İş Bankası AŞ tarafından kontrol edilen İş Enerji Yatırımları AŞ ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin sahip olduğu Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Kurul, Omnicom Group Inc'in iştiraki olan EXT Subsidiary Inc ile The Interpublic Group of Companies Inc'in birleşmesiyle The Interpublic Group of Companies Inc'in tek kontrolünün Omnicom Group Inc. tarafından devralınmasını uygun buldu.

Pentland Group Limited ve Maus Freres SA tarafından ortak kontrol edilen Pentland Chaussures Limited'in sermayesinin ve oy haklarının belirli oranının, Maus Freres SA'nın nihai kontrol sahibi olduğu MF Brands Group SA tarafından devralınması işlemine izin verildi.

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Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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