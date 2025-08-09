Rujlardan konserlere... Harcamalarda yeni bir trend var

Tüketiciler, enflasyon baskısı, yüksek faiz oranları ve iş güvencesine ilişkin kaygıların arttığı dönemde moral bulmak için daha küçük ama tatmin edici alışverişlere yöneliyor.

CNBC'nin haberine göre uzmanlar, bu eğilimin temelinde “ruj etkisi” olarak bilinen olgunun bulunduğunu belirtiyor.

Ekonomik durgunluk dönemlerinde küçük mutluluklar sunan ürünlere yönelim artıyor. Makyaj malzemeleri, parfüm, ev eşyaları gibi düşük maliyetli ürünler ile konser veya özel etkinlik biletleri bu kapsamda öne çıkıyor.

Covid-19 pandemisi sonrasında yaşam kalitesi ve unutulmaz deneyimlere verilen önemin artması, tüketicilerin temel harcamalarda kısıntıya gidip, tek seferlik etkinliklere veya kişisel ödüllere bütçe ayırmasına yol açtı.

Bazı tüketiciler, ayrılık partileri, evcil hayvan doğum günü kutlamaları, LEGO setleri gibi yüksek fiyatlı hobilere yöneliyor.

Birleşik Krallık’ta Temmuz 2025’te GfK Tüketici Güven Endeksi -19 seviyesine gerilerken, ABD’de tüketici güveninde hafif artış görüldü ancak geçen yılın yüksek seviyelerine ulaşılamadı. Kantar’ın verilerine göre küresel ekonomik politika belirsizliği son 40 yılın en yüksek seviyelerinde.

Uzmanlar, bu koşulların en az 3-5 yıl daha devam edeceğini ve “Küçük Ödül Kültürü”nün coğrafi ve kültürel farklılıklara göre çeşitlenerek süreceğini öngörüyor.