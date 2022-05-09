Rusya uzay dairesi Roscomos’un başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlaması nedeniyle Elon Musk’a gözdağı verdi. Musk’tan ise twitter’da şakayla karışık bir mesaj geldi.

Rogosin, ünlü teknoloji milyarderi Musk’ı Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlamasının sonuçları olacağı konusunda tehdit etti. Bild’in haberine göre Telegram üzerinden paylaşım yapan Rogosin, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” savundu.

Musk ise twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi”

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022

Rogosin, son dönemdeki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Son olarak nükleer bir savaş olursa ülkesinin NATO ülkelerini hızla yok edebileceğini iddia etmişti. Rogozin, Pazar günü Telegram kanalında yayınladığı mesajda yıkımın 30 dakika içinde gerçekleşebileceğini iddia etti, “ancak buna izin vermemeliyiz, çünkü nükleer saldırıların değişiminin sonuçları Dünyamızın durumunu etkileyecektir” diye ekledi.

Rogozin ayrıca Telegram gönderisinde şunları yazdı: “NATO bize karşı savaş yürütüyor. Bunu ilan etmedi ama hiçbir şeyi değiştirmiyor. Şimdi herkes için aşikar.”