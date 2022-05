Rusya uzay dairesi Roscomos’un başkanı Dmitri Rogosin, Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlaması nedeniyle Elon Musk’a gözdağı verdi. Musk’tan ise twitter’da şakayla karışık bir mesaj geldi.

Rogosin, ünlü teknoloji milyarderi Musk’ı Ukrayna’ya uydu üzerinden internet sağlamasının sonuçları olacağı konusunda tehdit etti. Bild’in haberine göre Telegram üzerinden paylaşım yapan Rogosin, Musk’ın “Ukrayna’daki faşist güçlere askeri iletişim aracı sağladığını” savundu.

Musk ise twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Eğer gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi”

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022