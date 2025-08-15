Sabancı, ABD'deki yeni adımını duyurdu

Sabancı Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla ABD'deki yeni satın alımını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sermayesinin tamamı Şirketimize ait olan Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. tarafından, ABD'nin Teksas eyaletinde 130 MWdc kapasiteli güneş enerjisi santrali geliştirme hakkına sahip olan Lucky 7 Solar Farm LLC'nin %100 hissesi, ilişkili olmayan üçüncü bir taraftan satın alınmıştır.

Söz konusu güneş enerjisi santrali yatırımının tamamlanmasıyla birlikte ilgili tesisin 2027 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir.

Halihazırda faaliyette olan Cutlass II güneş enerjisi santrali ile Temmuz ayı içerisinde devreye alma faaliyetleri başlayan Oriana güneş enerjisi santrali ve kısa süre önce satın alınan Pepper Solar yatırımlarına ek olarak gerçekleştirilecek bu yeni kapasite yatırımının da devreye alınması sonrasında, Sabancı Renewables Inc.'in ABD'deki toplam yenilenebilir enerji portföyü 790 MW'a ulaşacaktır.

Sabancı Renewables Inc., Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomiye odaklı büyüme stratejisi, küresel ayak izini güçlendirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir."