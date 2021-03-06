Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdiklerini açıkladı. Bakan Koca, ”İstanbul’daki polikliniklerde hasta artışı olduğu görülüyor” diyerek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, buradaki paylaşımında İstanbul’u işaret göstererek bir uyarı mesajı yayımladı. Koca, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” dedi.