Sağlık Bakanlığı, 2025 yılının ikinci döneminde sağlık sektöründeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 18 bin kişilik personel alımı yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta yapılan alımların ardından, gözler bu yeni alım sürecine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuru şartları ve kadro dağlımı

13 Ağustos 2025 | 19:31
Sağlık Bakanlığı'nın, Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik alımın ardından, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımı için beklentiler arttı. Bakanlık, sağlık hizmetlerindeki ihtiyacı karşılamak için yılın ikinci büyük istihdam hamlesine hazırlanıyor.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımının Eylül 2025'te başlaması planlanıyor.  

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bu alımlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS 2025/5 tercih kılavuzu üzerinden ve İŞKUR aracılığıyla yürütülecek. Adayların başvuru süreci için ÖSYM ve İŞKUR duyurularını yakından takip etmeleri gerekiyor. Yeni personel alımları için ÖSYM duyurusu geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI İLE BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı ikinci dönemde yapacağı 18 bin kişilik personel alımı için hazırlıklar devam ederken, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları için gözler ÖSYM tercih kılavuzuna çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanacak olan kılavuz, alımın tüm detaylarını netleştirecek. Mayıs ayında yapılan 15.342 kişilik alımda en çok kadro ayrılan branşlar arasında Hemşire (7.597), Ebe (1.280) ve İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri (1.786) gibi pozisyonlar dikkat çekmişti. Bu dağılım, yeni alım süreci için de bir fikir vermesi açısından önem taşıyor.

