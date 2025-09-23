Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak?

Düzenli Alımlar Devam Edecek

Toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımının ikinci ayağı olan bu atama süreci hakkında konuşan Memişoğlu, “İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı. Memişoğlu, ilerleyen dönemlerde de düzenli alımların devam edeceğinin altını çizdi.