Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: Başvurular ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ikinci etabı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Toplam 17 bin personel alımını kapsayan bu süreç için adayların gözü, başvuru kılavuzunun yayımlanması için ÖSYM'ye çevrildi.
Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum nedir? Başvurular ne zaman?
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için planladığı personel alımlarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Memişoğlu’nun açıklamalarına göre, toplamda 17 bin sağlık personeli daha bu ay itibarıyla göreve başlayacak. Bu yeni atamalarla birlikte, özellikle büyükşehirlerdeki yoğun hastaneler ve kırsal bölgelerdeki personel açıklarının kapatılması hedefleniyor.
Sağlık Hizmetlerine Erişim Kolaylaşacak
Bakanlığın planlamasına göre, yeni atamalar hasta-sağlık personeli oranında ciddi bir iyileşme sağlayacak ve bu durum, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak. Memişoğlu, bu atamaların sağlık sistemini güçlendirme yolunda atılan önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.
Düzenli Alımlar Devam Edecek
Toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımının ikinci ayağı olan bu atama süreci hakkında konuşan Memişoğlu, “İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı. Memişoğlu, ilerleyen dönemlerde de düzenli alımların devam edeceğinin altını çizdi.
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı. ÖSYM KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Atamaları Branş Dağılımı Belli Mi?
Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştirdiği 18 bin personel alımının branşlara göre dağılımı netleşti. Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, ilk atamalarda hangi alandan ne kadar sağlık personeli alındığı aşağıdaki şekilde belirlendi.
İlk Atamalarda Branş Dağılımı:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273