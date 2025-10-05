1 yıldır kapalı olan otel tahliye edildi

1 yıldır kapalı olan Emet Termal Otel tahliye edildi. İHA'nın haberine göre detaylar şöyle:
1 MÜHÜRLENMİŞTİ
13 Eylül 2024 tarihinde işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle boşaltılarak mühürlenen termal otel, İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesinin ardından Kaymakamlığın görevlendirmesiyle Emet Belediyesi Zabıta Amirliği eliyle tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
2 BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK
Tahliye edilen tesis birkaç gün içinde Emet Belediyesi’ne teslim edilecek.
3 KAPLICA VE HAVUZ
İlk etapta Yeşil Kaplıca ve Hacınaklar havuzu faaliyete geçirilerek halkın hizmetine sunulacak.
4 TEKRAR AÇILACAK
Tesisin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete girmesi için belediyece gerekli çalışmalar yapılacak.