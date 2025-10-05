ARA
1 yıldır kapalı olan otel tahliye edildi

1 yıldır kapalıydı, tahliye edildi...


1 yıldır kapalı olan otel tahliye edildi

1 yıldır kapalı olan Emet Termal Otel tahliye edildi. İHA'nın haberine göre detaylar şöyle:

1 MÜHÜRLENMİŞTİ

MÜHÜRLENMİŞTİ

13 Eylül 2024 tarihinde işletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle boşaltılarak mühürlenen termal otel, İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını iptal etmesinin ardından Kaymakamlığın görevlendirmesiyle Emet Belediyesi Zabıta Amirliği eliyle tahliye işlemleri gerçekleştirildi. 

2 BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK

BELEDİYEYE TESLİM EDİLECEK

Tahliye edilen tesis birkaç gün içinde Emet Belediyesi’ne teslim edilecek.

3 KAPLICA VE HAVUZ

KAPLICA VE HAVUZ

 İlk etapta Yeşil Kaplıca ve Hacınaklar havuzu faaliyete geçirilerek halkın hizmetine sunulacak.

4 TEKRAR AÇILACAK

TEKRAR AÇILACAK

 Tesisin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmete girmesi için belediyece gerekli çalışmalar yapılacak.
