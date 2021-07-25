Kıraç’ın milli takım için hazırladığı şarkının sosyal medyada gündem yaratması, aynı gerçeği yeniden gözler önüne serdi: Dev spor pazarında büyüyen yeni bir müzik endüstrisini hafife alamayız!

Çok değil, bundan sadece 20 yıl önce spor ekonomisinin dünyadaki değeri 50 milyar doların oldukça altındaydı.

Oluşan muazzam yükselişte, pazarlamanın ve büyük markaların sponsorluk çalışmalarının katkısı göz ardı edilemez. Bugün ise spor endüstrisi olarak adlandırdığımız bu pazar, 150 milyar dolar seviyesini zorluyor.

Sadece Avrupa’da şirketlerin spor alanındaki sponsorluk harcamalarının 20 milyar dolara doğru koştuğu düşünülüyor. Pandemi, pazarın canını sıkıp milyar dolarlık kayıplara yol açmış olsa da spor halen dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden biri

SPONSORLUKTA FUTBOL ÖNDE

Pazarın yıldızı ise kuşkusuz futbol. Spor sponsorlukları pastasından en büyük payı halen futbol alıyor. Hele bir de milli maç denildiğinde akan sular duruyor; taraftarın da markaların da gözü yeşil sahalardan ayrılmıyor.

Bütün bunlardan bahsetmemizin esas nedeni hiç kuşkusuz A Milli Takım’ın kısa süre önce katıldığı ve büyük bir coşkuyla eşlik ettiğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası.

Şampiyonadan daha çok dikkatimizi çeken konu ise Kıraç’ın milli takım için bestelediği şarkı oldu. Sözleri ve müziğiyle sosyal medyayı adeta ikiye bölen şarkı, milli takımın futbolundan daha çok konuşuldu ve eleştirildi.

MÜZİK ENDÜSTRİSİ

Daha öncesinden sadece olumlu örnekler aklımızda kaldı. Tarkan’ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı ‘Bir oluruz yolunda’ şarkısı futbolseverlerin gönlünü kazanmıştı, Athena’nın ‘On iki dev adam’ını ise hiç unutmadık. Bunun son örneğine ise EuroBasket öncesinde Bitci Teknoloji’nin imza attığını ekleyelim.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği taraftar token projesini gerçekleştiren Bitci Teknoloji, hazırladığı reklam filmi ve şarkıyla Türkiye Basketbol Milli Takımları’na olan destek oldu.

Geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmayla, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımları’nın ana sponsorluğunu üstlenen şirketi, hazırladığı şarkısıyla A Millilerimize ‘Her zaman yanınızdayız!’ mesajı verdi.

Rapçi Karya Candar tarafından hazırlanan şarkıyla ilgili Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, “Türk sporunun gelişimi için bugüne kadar daima taşın altına elimizi koyduk, koymaya da devam edeceğiz” diyor.

DİJİTAL PAZARLAMA TRENDLERİ

Digital Exchange, 360 derece hizmet veren teknoloji odaklı bir ajans. Türkiye’de ve 125 ülkede markalar için, sosyal medya ünlüleri ile influencer marketing çalışmalarına imza atıyor.

Hizmetleri arasında analiz, e-posta pazarlama, e-ticaret hizmetleri, markalaşma, performans pazarlama, SEO ve SEM çalışmaları, yazılım ve e-ihracat bulunuyor.

Bir influencer’ın etkisi ne kadar, hitap ettiği kitle kimlerden oluşuyor, nasıl bir geri dönüş alıyor gibi konulara hakim olduklarını söyleyen Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Influencer marketing hayli revaçta.

Artık birçok şirket 1 milyon ve üzeri takipçisi olan makro influencer ile kampanya yerine, takipçi sayısı 10 bin ve altında olan fakat kemik kitleye, asıl tüketiciye seslenen mikro influencer’lar ile kampanya yapıyorlar” diyor.

Dijital pazarlama çalışmalarında yapay zekadan faydalanan şirketlerin, önümüzdeki dört yıl içerisinde gelirlerini yüzde 30’a kadar artırma potansiyeline sahip olduklarını da vurgulayan Pamuk, “Bir kez yapay zeka çözümü süreçlere entegre edildiğinde, pazarlamacıların sadece sonuçları analiz etmesi gerekir” diye ekliyor.