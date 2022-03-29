Samsung, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dikkat çeken bir hamle yaptı. Teknoloji devi, bazı ülkelerde katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ten “Z” harfini çıkarıyor.

Samsung’un Estonya, Letonya ve Litvanya web sitelerinin tümü artık Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3’ü, Galaxy Fold 3 ve Galaxy Flip 3 olarak listeliyor. URL ile ürün sayfası arasındaki farklılık, değişikliğin oldukça yeni olduğunu doğruluyor. Ancak diğer ülkelerde şu an için ürün adında bir değişiklik yok. Hatta Ukrayna’da da telefonun ismi aynı şekilde görünüyor.

Bu durumla ilgili Samsung’dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Peki, Z harfinin önemi ne?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sonrası Z harfi gündeme gelmişti. Çünkü, Rus askeri araçlarının üzerinde kalın bir fırça darbesiyle stilize edilmiş beyaz bir “Z” amblemi yer alıyordu. Z amblemi Rusya yanlısı aşırı milliyetçi kişilerinin araç camlarında ve tişörtlerinde de kendine yer bulmaya başlamıştı.