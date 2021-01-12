AA’nın haberine göre Savunma Sanayii projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edilen biri eski kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.
TRTHaber’in haberine göre Ankara’da MİT ve Emniyet’in düzenlediği ortak operasyonunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) görevli çalışanların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
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