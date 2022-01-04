ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para birimleri ve dijital varlıklarla ilgili konularda, kripto para politikasını yeniden oluştururken fikir almak ve kurumlar arası yapılacak çalışmalarla ilgili tavsiyelerde bulunması için bir danışman tuttu: SEC eski Senato çalışanı Corey Frayer

Frayer bu atamadan önce ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi’nde çalışmıştı. Gelişmekte olan finansal teknoloji, yatırımcı ve tüketicinin korunması gibi çeşitli konularda uzmanlığı var.

Frayer’ın atanması, yönetim kadrosuna alınan üç yeni isimle birlikte duyuruldu: Phil Havenstein, Jennifer Songer ve Jorge Tenreiro.

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Başkan Gary Gensler yaptığı açıklamada , “Corey, Phil, Jenny ve Jorge olağanüstü deneyime sahip” dedi.

Businnes Insider’ın haberine göre SEC’in kripto para birimleri için kıdemli bir ismi açıklaması, dijital varlıkların rekorlar kırdığı bir yılı takip ediyor.

Gensler, daha önce yaptığı açıklamada kripto endüstrisinin bazı alanlarda kötüye kullanım olduğunu söylemiş, “Birçok durumda, yatırımcılar titiz, dengeli ve eksiksiz bilgi alamıyor. Bu sorunları ele almazsak, birçok insanın zarar görmesinden endişeleniyorum” demişti.

Ancak Çin’in aksine ABD’nin bu popüler dijital varlıkları yasaklama planı yok. Gensler, kripto platformlarının düzenlemeleri benimsemesini istiyor.