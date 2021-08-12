Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, ücretinin bir bölümünü “PSG Fan Token” olarak alacak. Peki, fan token nedir? İşte detaylar…

Paris temsilcisi, Socios ile iş ortaklığından yola çıkarak Arjantinli yıldız futbolcuya ücretinin bir kısmını “PSG Fan Token” olarak ödeyecek. Messi’nin Barcelona’dan ayrıldığı ve PSG’ye transfer söylentilerinin çıktığı an “PSG Fan Token” fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.

FAN TOKEN NEDİR?

Peki, fan token nedir? Fan token’lar Chiliz blok zincirinde basılan tahsil edilebilir dijital varlıklardır ve Socios.com taraftar etkileşim platformu, dünyanın en büyük spor organizasyonlarının, taraftar nüfuz ve ödüllendirme ekosistemine bağlanmasını sağlar.

Manchester City’den PSG’ye, Atletico Madrid’den Juventus’a, Barcelona’dan Inter’e kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin “fan token” projelerini hayata geçiren blokzinciri tabanlı spor ve eğlence uygulaması Socios, taraftarlara söz hakkı veren oylamalar ile de spor ve dijital dünyanın en yeni etkileşim modellerinden birine öncülük ediyor.

Roma’nın takım otobüsünün tasarımı, Barcelona kaptanının pazubendindeki mesaj, Allianz Arena’daki gol kutlama marşı, Apollon Limassol’un ilk 11’i gibi birbirinden değişik oylamalarla taraftarları kulüplerinin bazı kararlarında söz sahibi yapan Socios, Türkiye’de partneri olan kulüplerle de farklı oylamalar gerçekleştiriyor.

Muslera’nın giyeceği eldivenin rengi, İstanbul Başakşehir oyuncularının ısınma tişörtlerindeki mesajlar, Trabzonspor’un takım otobüsü tasarımını taraftarlara seçtiren Socios, en son “Göztepe’nin mağazalarının yeni marka adı ne olsun?” sorusunu taraftarlara sordurtmuştu.

NE OLMUŞTU?

21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasını 2021-22 sezonunda giymeyeceği duyuran Messi’nin yeni adresi belli olmuştu. Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG’yi tercih etti ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız basınında çıkan haberlerde, yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi’nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürüldü.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR