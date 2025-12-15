SED ödemeleri yattı mı? Aralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri son durum nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Alma Koşulları

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli koşulları karşılayan ailelere ve çocuklara sunulur. Bu destek, genellikle çocuğun ailesinden ayrılmasını önlemek veya kurum bakımından aile yanına dönmesini sağlamak amacıyla verilir.

SED hizmetinden yararlanabilecek temel koşullar ve öncelikli gruplar şunlardır:

1. Kurum Bakımından Aile Yanına Dönüş

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Açıklama: Bu, SED desteğinin en önemli hedeflerinden biridir; yani çocuğun kurum bakımından ayrılarak uygun şartlar sağlanarak aile ortamına geri dönmesini desteklemektir.

2. Ekonomik Yoksunluk Nedeniyle Risk Altında Olanlar

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, ailesi tarafından temel ihtiyaçları karşılanamayan ve bu yüzden sosyal hizmet kuruluşu dışında desteklenmesi gereken çocuklar.

Açıklama: Ailenin aylık gelirinin, belirlenen asgari yaşam standardının altında olması durumunda, çocuğun yoksulluk nedeniyle ihmal edilmesini önlemek amacıyla destek sağlanır.

3. Ailesinden Ayrılma Riski Olanlar

Ailesinden birinin vefat etmesi, ağır hastalığı, tutukluluk, göç gibi nedenlerle ayrılma veya ihmal edilme riski taşıyan çocuklar.

4. Diğer Durumlar

Afet, kaza, salgın hastalık veya savaş gibi olağanüstü durumlarda zor duruma düşen ve desteğe ihtiyacı olan çocuklar.

SED hizmeti almak için, ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvurular sonrası, ailenin sosyal ve ekonomik durumu detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirme sonucuna göre destek hakkı karara bağlanır.