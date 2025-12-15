SED ödemeleri yattı mı? Aralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri son durum nedir?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en temel sosyal koruma mekanizmalarından birini oluşturmaktadır. Belirttiğiniz gibi, bu programın temel misyonu ekonomik yoksunluk nedeniyle risk altında olan çocukları koruyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.
1 Aralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri yattı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamayla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin önemini ve Aralık 2025 dönemi ödemelerini resmen duyurdu.
Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, SED'in temel amacının çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması olduğunu vurguladı.
Bakan Göktaş, bu doğrultuda:
Ödeme Tutarı: Aralık ayına yönelik toplam 1 milyar 473 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin
Ödeme Durumu: Hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.
Böylece, Aralık 2025 dönemi SED ödemeleri resmi olarak başlatılmış oldu.
2 SED Ödemesi Sorgulama Adımları (e-Devlet Üzerinden)
Aralık ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırılmasıyla birlikte, hak sahipleri ödemelerinin durumunu kolayca kontrol edebilirler.
Sorgulama işlemi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait bilgilerin yer aldığı e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca yapılabilir:
Sorgulama Nasıl Yapılır?
e-Devlet Girişi: Öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine gidin.
Kimlik Doğrulama: Ana sayfada T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.
Arama: e-Devlet ana sayfasındaki arama çubuğuna şunu yazın:
"Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama"
Sorgulama Ekranı: Çıkan sonuçlar arasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetine ait olan sorgulama ekranına tıklayın.
Sonuç: Bu ekranda, adınıza yatırılan SED ödemesinin tutarını ve ödeme tarihini görüntüleyebilirsiniz.
Ödemeler, genellikle PTT veya ilgili banka hesaplarına yatırılmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Alma Koşulları
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli koşulları karşılayan ailelere ve çocuklara sunulur. Bu destek, genellikle çocuğun ailesinden ayrılmasını önlemek veya kurum bakımından aile yanına dönmesini sağlamak amacıyla verilir.
SED hizmetinden yararlanabilecek temel koşullar ve öncelikli gruplar şunlardır:
1. Kurum Bakımından Aile Yanına Dönüş
Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
Açıklama: Bu, SED desteğinin en önemli hedeflerinden biridir; yani çocuğun kurum bakımından ayrılarak uygun şartlar sağlanarak aile ortamına geri dönmesini desteklemektir.
2. Ekonomik Yoksunluk Nedeniyle Risk Altında Olanlar
Ekonomik yoksunluk nedeniyle, ailesi tarafından temel ihtiyaçları karşılanamayan ve bu yüzden sosyal hizmet kuruluşu dışında desteklenmesi gereken çocuklar.
Açıklama: Ailenin aylık gelirinin, belirlenen asgari yaşam standardının altında olması durumunda, çocuğun yoksulluk nedeniyle ihmal edilmesini önlemek amacıyla destek sağlanır.
3. Ailesinden Ayrılma Riski Olanlar
Ailesinden birinin vefat etmesi, ağır hastalığı, tutukluluk, göç gibi nedenlerle ayrılma veya ihmal edilme riski taşıyan çocuklar.
4. Diğer Durumlar
Afet, kaza, salgın hastalık veya savaş gibi olağanüstü durumlarda zor duruma düşen ve desteğe ihtiyacı olan çocuklar.
SED hizmeti almak için, ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Başvurular sonrası, ailenin sosyal ve ekonomik durumu detaylı bir şekilde incelenir ve değerlendirme sonucuna göre destek hakkı karara bağlanır.