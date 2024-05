Film ve sinema sektörü, küresel ve bölgesel dinamiklerin de etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarıyla her geçen gün büyüyüp dönüşüyor. Bugün, büyük yapım şirketleri ve stüdyolar kendilerini doğrudan tüketiciye ulaştıran yollar ararken, bazı yapım şirketleri ve stüdyolar, platform tabanlı şirketlerle iş birlikleri oluşturuyor. Bu süreçte hem içerik üretimi hem de kullanıcılara platform sağlamak üzere hibrit iş modelleri benimseyen küresel, bölgesel, yerli online, dijital yayıncılık platform şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu platformlar hem küresel hem de lokal olarak bulundukları ülkelerdeki tüketici davranışlarını analiz ederek tüketiciye içerik önerim algoritmaları geliştiriyor. Bu gelişim süreçleri de sektörde senaryoların önemini artırıyor. Türkiye’nin en büyük film platolarından Be Movie Stüdyo, yeni iştiraki scenariobasket.com ile film ve dizi sektörüne uluslararası alanda bir platform kazandırdı. Merkezi Londra'da bulunan scenariobasket.com'un Los Angeles ve İstanbul’da ofisleri bulunuyor.

ALIŞ-VERİŞ PLATFORMU

Senaryo yazımının ve film yapımının tek çatı altında buluştuğu bir platform olarak scenariobasket.com, dünyanın dört bir yanından yetenekli senaristlere ve deneyimli yapımcılara ev sahipliği yapıyor. Senaristler, eserlerini kendi alanlarında uygun kategorilere göre düzenleyip platform üzerinden paylaşabiliyor. Yapımcılar ise, filtreler ve arama seçeneklerini kullanarak ihtiyaçlarına uygun senaryolara kolayca erişebiliyorlar.

Bir alışveriş platformunu andıran bu yenilikçi platform, senaristlerin senaryolarını sergileme ve yapımcıların da projeleri bulma amacına yönelik özgün bir sistem sunuyor. Senaristler, senaryolarını platformun vitrinine bir ürün gibi yerleştiriyor. Ön izlemesi yapımcılara veya yapım şirketlerine açık olan senaryo bölümleri, projenin temel hatlarını göstererek ilgi çekiyor. Eğer içeriğin bütününe erişmek ve senaristle iletişime geçmek istenirse, Erişim & İletişim butonu ile tam erişim sağlanıyor.

TELEVİZYON DÜNYASINA YENİ PROJELER KAZANDIRACAK

Platform, yapımcıların senaryo arayışını kolaylaştırmak için özel arama ve filtreleme seçenekleri sunuyor. İstediği türde projeleri, prodüksiyonel ölçülere göre sınıflandırma ve derecelendirme gibi özelliklerle bulmak daha da basit hale geliyor. Scenariobasket.com platformu, sektördeki diğer benzer platformlardan farklı. Senaristlerin eksik dosya veya bilgi yükleme ihtimali bulunmuyor. Platform, senaristlerin vizyonunu ve yapımcıların kaynaklarını bir araya getirerek sinema ve televizyon dünyasına yeni projeler kazandıracak. Bu platform, yaratıcıların eserlerini sergileme ve hayata geçirme yolunda önemli bir adım olmayı hedefliyor.

GÜVENLİ BİR ORTAM

Platform, kullanıcıların güvenliği konusunda son derece hassas ve titiz. En güncel güvenlik önlemleri sayesinde, senaristlerin ve yapımcıların fikirlerini güvenle paylaşmalarını sağlıyor ve kullanıcı bilgileri ve senaryolar tamamen gizli tutulup ve yalnızca yetkililere erişim sağlanıyor. Senaryoları pazarlamak ve telif haklarını korumak her zaman önemli. Platform, bu zorluğu ortadan kaldırmak ve işleri daha da değerli kılmak için ücretsiz Zaman Damgası hizmetiyle, eserlerin oluşturulduğu, düzenlendiği ve paylaşıldığı zamanı kesin olarak belirlenip koruma altına alınmasını sağlıyor.