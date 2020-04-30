Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı önlemler de arttırılmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Seyahat belgesi için başvuruda yeni bir gelişme yaşandı. İşte seyahat izin belgesine dair tüm detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edeceklerin kaymakamlılara gitmesine gerek kalmadığını açıkladı.Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet’ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında.”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET’TEN NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin öncelikle e-devlet şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Arama yerine seyahat izin belgesi yazdığınızda çıkan sayfaya başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurular Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek ve kurul tarafından önce değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine başvurunun kabul edilip edilmediğine dair bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

Başvurusu onaylanan kişiler, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. kimlik numarası ile doğrulama işlemi yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ KİMLER ALABİLİR?

Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

3) İstanbul’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALINMAZSA CEZASI NEDİR?

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararlara uymayan kişilerin adli makamlara bildirilmesine karar verildi.