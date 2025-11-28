SGK, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine dair merak edilenleri yanıtladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan bir bilgilendirme paylaştı.

Paylaşımda, Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı yetkilisi Mustafa Demirdöver’in, TRT Radyo’da katıldığı programda bu sorulara yönelik yaptığı açıklamalara yer verildi. Demirdöver, "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Aylık Hizmet ve Prim Belgesi nedir?", "sigortalı çalışanlara ait prim, belge ve hizmet beyannameleri ne zamana kadar verilmelidir?" ile "hizmet akdine istinaden çalışan sigortalıların primleri hangi süre içinde ödenmelidir?" sorularını şöyle yanıtladı:

"Aylık hizmet ve prim belgesi 5530 sayılı kanun gereği hizmet akdine istinaden çalışanlar ile kamu görevlisi memur olarak çalışan sigortalıların hizmetlerin ve kazançlarının kurumumuza bildirildiği beyannamedir. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ise vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile SGK'ya verilmesi gerek aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilerek kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının, sigorta primleri ve kazançları toplamıyla prim ödeme sayılarının bildirilmesine mahsus beyannameyi ifade etmektedir.

İşverenlerin belgeleri elektronik ortamda göndermeleri için gerekli olan şifre işlemleri için, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi şifre işlemi için Gelir İdaresi'ne, aylık prim ve hizmet belgesi şifresi işlemi için SGK'ya müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri cari ayağa ilişkin olarak düzenleyecekleri ve 5530 sayılı kanunun 4-1a bendi kapsamında hizmet akdine tabi çalıştırıldıkları sigortalarına ilişkin asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık hizmet belgelerini en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 26'sı saat 23:59'a kadar e-sigorta kanalıyla vermeleri gerekmektedir.

Özel sektör işverenleriyle kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar ise Türkiye genelinde 01/07/2020 tarihinden Temmuz 202o dönemine ait beyanlardan itibaren söz konusu sigortalıların cari ayağa ait prim esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini en geç ertesi ayın 26. günü saat 23:59'a kadar e-yetkili vergi dairesine elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.

Kanunun 4. maddesinin 1. Fıkrası A bendi kapsamında hizmet akdine istinaden sigortalı sayılanlar yönünden ayın 1'i ile 30'u arasında çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar, ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasında çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 14'üne kadar ödemekle yükümlüdür."