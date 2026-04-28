YDS sonuçları sorgulama: 2026 ÖSYM YDS sonuçları nereden öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) adayları için heyecanlı bekleyiş sürpriz bir gelişmeyle noktalandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav takviminde belirtilen tarihi öne çekerek 2026-YDS/1 sonuçlarını bugün itibarıyla erişime açtı.
5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk YDS sınavına dair değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruya göre adaylar, 28 Nisan 2026 saat 14.00'ten itibaren sınav sonuçlarına ulaşabiliyor. Puanlar, merkezin resmi sonuç sorgulama platformu olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edildi.
YDS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?
Adaylar, sisteme giriş yaparak puanlarını saniyeler içinde öğrenebilirler. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenmelidir:
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi bilgilerini eksiksiz doldurun.
Çıkan ekranda sınav sonucunuzu ve doğru-yanlış sayılarınızı görüntüleyin.
Cevap Kağıtları ve Analizler Erişime Açıldı
Sonuçların ilanıyla eş zamanlı olarak, sınav şeffaflığı kapsamında adayların cevap kağıtları da yayınlandı. Sınava girenler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kendi işaretlemelerini, doğru cevapları ve soruları inceleyerek sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz edebilecekler.