12. Yargı Paketi son durum nedir? 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

On binlerce mahkum, yakınları ve hukuk dünyasının gözü kulağı olan 12. Yargı Paketi'nde kritik sürece girildi. Adalet Bakanlığı tarafından teknik çalışmaları tamamlanan taslak metin, 1 Nisan 2026 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Düzenlemenin yasalaşma süreciyle ilgili takvim de belli olmaya başladı.
Yasalaşma Süreci Yaz Aylarını Bulacak
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanlığı’ndaki incelemelerin ardından taslağın Mayıs ayı içerisinde TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesi bekleniyor. Komisyon görüşmelerinin ardından Genel Kurul aşamasına geçilecek olan paketin, Haziran veya Temmuz aylarında oylanarak yasalaşması öngörülüyor. Hedef, düzenlemenin en geç yaz aylarında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.
Bakan Gürlek’ten "Genel Af" Açıklaması
Kamuoyunda büyük merak uyandıran ve özellikle mahkum yakınlarının gündeminde olan "Genel af veya infaz düzenlemesi olacak mı?" sorusuna Bakan Gürlek’ten net bir yanıt geldi. Bakan Gürlek, hazırlanan paketin içeriğinde genel af ya da kapsamlı bir infaz indiriminin yer almadığını kesin bir dille ifade etti.
Odak Noktası: Hızlı ve Etkin Yargı
Yeni paketin temel amacının cezai indirimlerden ziyade yargı sistemindeki hantallığı gidermek olduğunu belirten Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduk. Oradan geçtikten sonra Adalet Komisyonu süreci başlayacak. İnşallah o aşamada kamuoyuna detaylı bilgilendirmeyi yapacağız."
Paketin içeriğinin, yargılama süreçlerini hızlandıracak teknik reformlar, dijital dönüşüm ve yargı sistemindeki işleyiş aksaklıklarını gidermeye yönelik maddelerden oluştuğu vurgulandı.
12. Yargı Paketi Tahmini Takvimi:
1 Nisan 2026: Taslağın Cumhurbaşkanlığı'na sunulması (Tamamlandı)
Mayıs 2026: TBMM Adalet Komisyonu görüşmeleri
Haziran - Temmuz 2026: TBMM Genel Kurulu oylaması ve yasalaşma süreci
Ağustos 2026: Resmi Gazete ilanı ve yürürlük (Öngörülen)