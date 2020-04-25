Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tahminlerine göre dünya ekonomisi 2020’de koronavirüs salgını nedeniyle küçülecek. Ancak bu salgından kârlı çıkanlar da var. Business Insider’ın haberine göre ada ülkesi Singapur’un en zengin insanı salgın sürecinde servetine servet kattı.

DÖRT AYDA DÖRT MİLYAR DOLAR

Biyo-medikal ekipman üreten Shenzen Mindray’in kurucusu ve sahibi 69 yaşındaki Li Xiting’in serveti şirket hisselerinin yüzde 50 değer kazanmasıyla her ay bir milyar dolar arttı.

TOPLAM SERVETİ 13.5 MİLYAR DOLAR

Xiting’in serveti 2020’nin başından beri 4,3 milyar dolar artış gösterdi. Singapur’ın en zengin insanının toplam serveti de 13.5 milyar dolar oldu.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Xiting’in serveti günlük 40 milyon dolar artış gösteriyor.

Bu nedenle şirketin değeri günden güne artıyor. Şirketin sözcüsü şimdiye kadar 100’den fazla ülkeden tıbbı cihaz siparişi aldıklarını aktardı.