"Biz özelikle tuzun renginin topraktan gelmediğini, suyun renginden kaynaklandığını ispatlamak adına bir çalışma başlatmıştık" diyen Yılmaz, "Bunun içinde gıda yönetmeliğine uygun olan brandalar kullanıyoruz. Bu brandaları da bir sezonluk olarak kullanıyoruz. Daha sağlıklı tuz elde etmek için bunu yapıyoruz. Bütün dosyalarını da muhafaza ediyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir tuz elde etmiş oluyoruz" dedi.

Yılmaz, tuzun analizinin hasat sezonun başında, ortasında ve sonunda yapıldığına dikkati çekerek, "Tuzlarımızın hiçbirinde mikro plastik dediğimiz ürünler bulunmuyor. Kalite anlamında da mineral açısından da Türkiye'nin en iyi tuzu diyebiliriz." ifadelerini kullandı. AA