Sağlık Bakanlığı’ndan önemli bir uyarı var… Bakanlık, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen ‘aşı sıranız geldi’ içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurdu; SMS’de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ‘aşı sıranız geldi’ içerikli dolandırıcılık amaçlı SMS’lere karşı uyarı yapıldı.
Açıklamada, “Dolandırıcıların gönderdikleri SMS’de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara ‘aşı sıranız geldi’ içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız” denildi.
AŞI GRUBUNDA OLUP OLMADIĞI NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Açıklamada, “Aşı sıranızı öğrenmek için e-Nabız uygulamasına girerek Covid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
Aşı yapılacak grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek:AŞI 12345678910 1234)” denildi.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş izlenimi verilen “Aşı sıranız geldi.” içerikli sahte kısa mesaj (SMS) ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız. Güvenilir güncel bilgi için ➡️ https://t.co/P70UpbaHav pic.twitter.com/qBSTcsRyOl
— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) January 23, 2021
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