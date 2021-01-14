Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşılama stratejisi doğrultusunda koronavirüs aşılarının uygulanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısı bilgilendirme platformunda merak edilen sorulara yanıt veriyor. Nasıl koronavirüs aşısı olurum? Koronavirüs aşısı yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım? Koronavirüs aşısı nerede yapılıyor? Koronavirüs aşısı ücretli mi? Aşı zorunlu mu? sorularına Sağlık Bakanlığı şu yanıtları veriyor:

NASIL KORONAVİRÜS AŞISI OLURUM?

Nasıl koronavirüs aşısı olurum sorusunun yanıtı Bakanlığın sayfasına göre şöyle:

e-Nabız uygulamasına girerek COVID-19 aşısı için öncelikli grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz.

Aşı için öncelikli grupta olup olmadığınızı kısa mesaj (SMS) ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp 2023’e kısa mesaj (SMS) gönderebilirsiniz. (Örnek: AŞI 12345678910 1234)

Aşılama için öncelikli grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil, Alo 182) veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız. Temas riskini en aza indirmek için lütfen, randevu almadan sağlık kuruluşuna başvurmayınız.

KORONAVİRÜS AŞISI KAYIT VE BİLDİRİM

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda aşı kayıt ve bildirimler için şu bilgiler yer alıyor

Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.

İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.

Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI NEREDE YAPILIYOR? ÜCRETLİ Mİ?

En merak edilen sorular arasında “Koronavirüs aşısı nerede yapılıyor, ücretli mi? sorusu da var. Bakanlık bu soruya şu yanıtı veriyor:

COVID-19 aşıları, öncelikli olarak Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere aşılama aşılama hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Yaşlı bakımevleri, engelli rehabilitasyon merkezleri ve koruma evlerinde kalanlar ile hizmet sunanlara Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince aşılama hizmeti verilecektir. Evde sağlık hizmeti sistemine kayıtlı olan kişilerin aşılamaları, bu hizmeti veren ve aşı uygulamaya yetkili olan sağlık personeli tarafından yapılacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen aşılar, aşılama hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacaktır.

KORONAVİRÜS AŞISI OLMAK ZORUNLU MU?

Koronavirüs aşısı olmak zorunlu mu? Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasında bu konuyla ilgili şu bilgilenderme var:

Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.