Yeni asgari ücret açıklandı
7 milyonun üzerinde çalışanı ilgilendiren asgari ücret miktarı açıklandı. 1 Ocak 2020 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 15 artarak net 2,324.70 TL oldu. Mevcut ücret 2020 liraydı.
BRÜT 2 BİN 943 LİRA
Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:
“Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek.”
Selçuk, “Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. ‘İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık” şeklinde konuştu.
TÜRK-İŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, “Açıklanan bu rakamı kabul etmek mümkün değil, toplantıdan ayrılıyoruz” dedi. Irgat, canlı yayında toplantıyı terk etti.
SENDİKALAR 2 BİN 578 LİRA İSTEMİŞTİ
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL’den geri adım atmayacaklarını ifade etmişlerdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, asgari ücret konusunda “İnşallah jestimizi yaparız, memnun edecek adımı atarız” demişti.
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