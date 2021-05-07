Son dakika gelişmesi… İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formu”nun geçerlilik süresi 12 Mayıs saat 00.00’a kadar uzatıldı.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması” konulu genelge gönderildiği belirtildi.
Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu hatırlatıldı.
Genelgeyle kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma zorunluluğunun getirildiği vurgulanırken, bugün itibarıyla 9,5 milyona yakın başvurunun neticelendirilerek belge düzenlendiği vurgulandı.
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