Sosyal medyadan ev veya araba alacaklar dikkat: Doğrulanmamış ilanlara itibar etmeyin

Tüketicilerin da kapora dolandırıcılığı, yetkisiz kişilerin yaptığı satışlar veya hayali ilanlar üzerinden mağduriyet yaşamamak için sosyal medya ve iletişim uygulamalarındaki doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi gerekiyor. Tüketici Hakları Genel Başkanı Ergün Kılıç da sosyal medya platformlarından paylaşılan ilanlara yönelik uyarıda bulunarak, piyasa değerinin çok altında gösterilen fiyatlar ve sahte hesaplar üzerinden yapılan "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle tüketicilerin mağdur edildiğini söyledi. Dijital ortamda güvenli alışverişin temel şartının "doğrulanabilirlik" ve "hesap verebilirlik" olduğunu belirten Kılıç, Ticaret Bakanlığının emlak ve otomotiv sektöründe devreye aldığı EİDS'nin tüketici haklarını koruma adına devrim niteliğinde bir adım olduğunu ifade etti.