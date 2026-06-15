“Sponsorluk kısıtlamalarının etkileri tüm yönleriyle değerlendirilmeli”

TBMM’de kabul edilen ve alkollü içki firmalarının marka, logo ve ticari unvanlarını kullanarak etkinliklere sponsorluk desteği vermelerini sınırlandıran yeni düzenlemeyi değerlendiren İstanbul Ticaret Odası 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ebru Koralı, düzenlemenin gastronomi, turizm ve etkinlik sektörleri açısından dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Koralı, “Sponsorluk destekleri yalnızca ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda birçok gastronomi etkinliği, festival, kültür-sanat organizasyonu ve şehir tanıtım çalışmasının önemli finansman kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemenin özellikle yerel etkinlikler, gastronomi festivalleri ve bağımsız organizasyonlar üzerindeki etkilerinin zaman içinde daha net görüleceğini düşünüyoruz” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda gastronomi turizmi alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Koralı, “Şehirlerin tanıtımına katkı sağlayan organizasyonlar, gastronomi kültürünün gelişmesine ve turizm hareketliliğinin artmasına destek oluyor. Bu nedenle sponsorluk mekanizmalarındaki değişikliklerin etkinlik ekonomisi üzerindeki sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Koralı, sektör temsilcilerinin uygulamanın sahadaki etkilerini yakından takip edeceğini ve özellikle gastronomi ile turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler açısından ortaya çıkabilecek sonuçların önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

