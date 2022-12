St. Kitts ve Nevis Yatırım Yoluyla Vatandaşlık için HLG

Peki Türk vatandaşları için ikinci bir pasaport için en iyi seçenek hangisidir? En hızlısı hangisidir? En uygun maliyetli olan hangisidir? Bu yazımızda bunlara değineceğiz.

Karayipler'de yatırım yoluyla vatandaşlık programları, yatırım göçü endüstrisinden çıkan ilk programlardı ve itibarlarıyla tanınırlar. Genel olarak en hızlı ve en uygun maliyetli olanlardır.



En popüler beş Karayip yatırım programı Grenada, Saint Kitts and Nevis, Antigua ve Barbuda, Sant Lucia ve Dominika'dır. Bu makale St. Kitts ve Nevis programlarına odaklanacaktır.



Bunların arasında ön plana çıkan seçeneklerden biri de Saint Kitts and Nevis’dir. Şimdi St. Kitts and Nevis vatandaşlığını alma hakkında en çok sorulan sorulardan birkaçını cevaplayalım.

Saint Kitts and Nevis pasaportu güçlü bir pasaport mu?

St. Kitts and Nevis pasaportu, 150'den fazla ülkeye vizesiz veya varışta vize alınarak seyahat olanağı sunarak, onu dünyanın en iyi ve güçlü pasaportlarından biri yapmaktadır. Türk pasaportu 72 ülkeye vizesiz giriş hakkı veriyor.

Ayrıca Schengen bölgesinin tamamına, İrlanda'ya ve Hong Kong'a erişim sağlar.

Saint Kitts and Nevis vatandaşlığının avantajları nelerdir?

St.Kitts ve Nevis vatandaşlığı almanın birçok faydası vardır. Vatandaşlık ömür boyudur ve gelecek nesiller için geçerlidir, ikamet şartı yoktur, ayrıca kişisel vergiler sunmayan cazip bir vergi rejimidir.

Saint Kitts and Nevis pasaportu sahibi olarak vizesiz seyahat etme ve 150'den fazla ülkeye giriş hakkınız vardır, ayrıca çifte vatandaşlığa sahip olmanıza da izin verilir.



Saint Kitts and Nevis Vatandaşlık sayfasından St. Kitts ve Nevis hakkında çok daha fazla detayı inceleyebilirsiniz.

St. Kitts and Nevis vatandaşlık süreci ne kadar sürer?

Çoğu Karayip vatandaşlığı başvurusunun işlenmesi ortalama olarak altı ay sürer. Hızlandırılmış işlem mevcuttur, ancak ek ücrete tabi olabilir. St. Kitts & Nevis'te işlem süresi 4-8 ay sürebilir.

St. Kitts ve Nevis vatandaşlığı almanın farklı yolları nelerdir?

İki ana yol vardır. İlki, tek bir başvuru sahibi için en az 150.000 ABD Doları veya bir başvuru sahibi artı üç bakmakla yükümlü olunan kişi (kardeşler hariç) için en az 195.000 ABD Doları olması gereken bir bağıştır.

İkincisi, en az 220.000 ABD Doları tutarında devlet onaylı gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu yatırım en az yedi yıl elde tutulmalı; veya özel “konut” gayrimenkulü satın almayı seçebilecek başvuru sahipleri, en az beş yıl süreyle elde tutulacak en az 400.000 ABD Doları değerinde satın almalıdır.

Bakmakla yükümlü olduğum kişileri vatandaşlık başvuruma dahil edebilir miyim?

Çocuklar, ebeveynler ve büyükanne ve büyükbabalar (55 yaş üstü) dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olunan kişiler ana vatandaşlık başvurusuna dahil edilebilir. Başvuruya kardeşler de dahil edilebilir (30 yaş altı). Ek bakmakla yükümlü olunan kişi eklemek için başvuru ücretleri uygulanır.

St. Kitts and Nevis Vatandaşlığı için Türkler en çok hangi hangi yolu seçiyor?

Gayrimenkul yatırımınızı gerekli süre sonunda geri kazanabilirsiniz. Gayrimenkul genellikle sağlam yatırım getirileri sağlar. Devlet bağışında, tek bir başvuru sahibinin 150.000 ABD Doları bağışla veya bir başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu en fazla üç kişinin 195.000 ABD Doları ile başvurabileceği bir alternatif vardır. Saint Kitts and Nevis vatandaşlı almanın en kolay ve en tercih edilen yoludur.

Gayrimenkul projesinin hükümet onayı alıp almayacağını nasıl bilebilirim?

Hükümet bazı gayrimenkul projelerini onayladı ve HLG size bu konuda tavsiyelerde bulunabilir. Ayrıntılar ve süreç oldukça karmaşık olabilir ve doğru tavsiye size zaman, para ve büyük çaba tasarrufu sağlayabilir.

Başka hangi gereksinimler var?

Dil şartı, ikamet şartı ve mevcut uyruğunuzla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Ayrıca asgari bir eğitim standardı veya kariyer deneyimi şartı da yoktur.

St. Kitts ve Nevis'te vergiler yüksek mi? Kişisel vergilerin olmadığı doğru mu?

Vergi rejimi, herhangi bir kişisel vergi olmaksızın, küresel olarak en çekici rejimlerden biridir. Vatandaşlık, yalnızca St. Kitts ve Nevis'te değil, aynı zamanda CARICOM'un diğer herhangi bir üye ülkesinde çalışmanıza, yaşamanıza ve okumanıza izin verir.

Başvurumla ilgili nasıl tavsiye ve yardım alabilirim?

Siz ve aileniz için yeni bir vatandaşlık almaya karar vermek çok karmaşık olabilir. Netleştirmeye ihtiyaç duyduğunuz birçok detay ve soru olduğunu da hissedebilirsiniz.



Harvey Law Group (HLG), göçmenlik hukuku alanında 30 yıllık deneyime sahip uluslararası bir hukuk firmasıdır. Türkiye dahil 20'den fazla ülkede ofisleri bulunmaktadır. Binlerce ailenin tercih ettikleri yere göç etmesine başarıyla yardımcı oldular.

HLG'den sorularınız ve yönetmelikler için ücretsiz danışmanlık randevusu alabilirsiniz. HLG göçmenlik danışmanlığı ekibi, vatandaşlık başvurunuzu seçmenize, hazırlamanıza ve tamamlamanıza yardımcı olacaktır.



