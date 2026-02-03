Şubat ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Şubat kira artış oranı hesaplama örneği

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 33,98 artış gösterebilecek.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.