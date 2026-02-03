ARA
  Şubat ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Şubat kira artış oranı hesaplama örneği

Şubat ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Şubat kira artış oranı hesaplama örneği

Şubat ayı kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar "2026 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TÜFE Şubat ayı kira artışı hesaplama örneği


Son Güncellenme:
Şubat ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Şubat kira artış oranı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Ocak ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Ocak ayı enflasyonu ile birlikte Şubat ayı tavan kira artış oranları da netleşti.

1 Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar?

Şubat 2026 kira artış oranı ne kadar?

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde 33,98 artış gösterebilecek.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,65 arttı, aylık %4,84 arttı. TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,98 artış olarak gerçekleşti.

2 2026 Şubat ayı kira artışı hesaplama örneği

2026 Şubat ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: % 33,98
Kira Artış Tutarı:  3 bin 398  TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 398 TL

3 Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, kira artış oranları TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmaktadır. Hem konut hem de iş yeri kiralamalarında yasal üst sınırı temsil eden bu hesaplama yöntemi, mülk sahiplerinin yapabileceği maksimum zam oranını belirlemektedir. Konut kiralarında yaklaşık iki yıl boyunca uygulanan %25’lik sabit artış sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona ermesiyle birlikte, kira zamları yeniden tamamen TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranına göre düzenlenmeye başlamıştır.
0
