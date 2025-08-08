Tarifeler, Trump-Putin görüşmesi... Küresel piyasalar karışık

Dünya genelinde ABD'nin tarifeler konusunda attığı adımlar piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.

ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelebileceği endişeleri hafta başından bu yana hissedilen olumlu havanın bir miktar azalmasına neden oldu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili soruya Trump, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." yorumunu yapmıştı.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizliklerin mevcudiyetini koruduğu bu dönemde, ABD ile Rusya arasındaki tansiyonun yükselme olasılığının yatırımcıların karar almalarını etkileyebileceğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlık alımlarını artırabileceğini kaydetti.

ABD'de endeksler karışık seyretti

Bu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24'e indi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde ise yüzde 4,25'te bulunuyor.

Faiz indirimlerine yönelik artan beklentilerle son 2 işlem gününde zayıflayan dolar endeksi, dün yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesine indi. Endeks, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde.

Altının ons fiyatı ise dün Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmasından destek bulmaya devam etti. Günü yüzde 0,8 artışla 3 bin 396 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 66,1 dolarda bulunuyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları bir ülke hariç yükseldi

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç alış ağırlıklı seyrederken, ABD'nin gümrük tarifeleri ve jeopolitik risklerin artabileceğine dair endişeler bölge pay piyasalarında etkili oluyor.

İsviçre'nin ABD ile tarife görüşmelerinden olumlu sonuç alamaması gelecek döneme yönelik riskleri artırırken, gelişmelere dair haber akışları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde 25 baz puan düşürerek yüzde 4'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, politika faiz patikasının aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonda geçici bir artış olabileceğine dikkati çekti.

Bailey, faizin gidişatı konusunda şu anda gerçek bir belirsizlik olduğunu söyleyerek, "Bu patika daha belirsiz hale geldi." dedi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 gerilerken, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında ise karışık bir seyir hakimken, Japonya'nın ABD ile yürüttüğü ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Japonya tarife baş müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın Washington'da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından bir bilgilendirme metni yayımlandı.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya, haziranda hanehalkı harcamaları yavaşlama gösterdi. Ülkede hanehalkı harcamaları haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 ile beklentilerin altında artarken, aylık bazda ise yüzde 5,2 azaldı. Aylık gerileme piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düştü.

BIST 100 endeksi yükselişle kapandı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.371,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 40,6060'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 40,7030'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

12.00 Çin, 2. çeyrek cari işlemler dengesi