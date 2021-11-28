Bu yılsonunda 500 milyon TL ciroya ulaşacak olan tatlıcı Hafız Mustafa 1864, yurtdışında büyüme atağına geçiyor. Yurtdışına Dubai’den giriş yapan marka, önceliği İngiltere’ye verdi. Marka üç yılda yurtdışında 10 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

14-27 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin en eski tatlıcılarından olan Hafız Mustafa 1864, 157 yıllık bir geçmişe sahip. Marka, Osmanlı sarayından günümüze uzanan geleneksel tatlı lezzetlerinin temsilcilerinden biri konumunda. Yıllar içinde el değiştirerek bugüne gelen marka, 2007 yılında tekstil ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ongurlar Ailesi tarafından satın alındı.

BÜYÜMEYE ODAKLANDI

Eminönü Bahçekapı’daki şubesi ile yola çıkan aile, markaya yatırım yaparak büyütmeye odaklandı. İstanbul’da Tarihi yarımada, Taksim, Florya, Üsküdar’ın ardından Antalya’da, yurtdışında ise Dubai’de de şubeler açtıklarını belirten Hafız Mustafa Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ongurlar, “İstanbul’da 13, Dubai’de ve Antalya’da birer olmak üzere 15 şubemiz var. Yakında Galataport şubemiz açılacak.

Bundan sonraki hedefimiz yurtdışında büyümek” diyor. Dubai’de büyümeye devam edeceklerini, Londra’da da kısa bir süre sonra ilk şubeyi açacaklarını anlatan Ongurlar, “Londra’da daha fazla şubeye ulaştıktan sonra New York, Moskova ve Paris’te şubeler planlıyoruz.

Önümüzdeki üç yılda yurtdışında en az 10 şube ulaşmayı düşünüyoruz” diye konuşuyor. Pan-demiye kadar her yıl yüzde 30 ciro artışı yaşayan şirket bu yıl ise yüzde 20’lik büyüme ile 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

DUBAİ’DEN SONRA İNGİLTERE

İstanbul’da ve Dubai’de üretim fabrikaları da olan marka, bu mağazalarda yılda 15 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor. Yurtdışında büyüme planlayan şirket, şube açacağı ülkelerde üretim tesisi yatırımı da gerçekleştirecek.

Önümüzdeki dönemde mevcut imalat tesisi nedeniyle önceliği Dubai’de şubeleşmeye vereceklerini ifade eden Eren Ongurlar, şöyle devam ediyor: “Dubai Mall’da oldukça iyi bir noktaya geldik. Şu anda Londra’ya yönelik çalışmalarımız var. İngiltere’de Londra’nın farklı noktalarında 3-4 şube açacağız.

Şu anda Doha’da dünyanın en büyük AVM projesi var. Zara, Apple gibi birçok marka orada en büyük mağazalarını açacak. Biz de o projede yer alacağız.” Sonrasında ise ABD’nin hedef pazarları olduğunu kaydeden Ongurlar, New York, Paris ve Moskova gibi metropollerde şubeleştikten sonra Kahire’de olmayı planladıklarını söylüyor.

“YURTDIŞI SİPARİŞLER ARTTI”

Günlük 5 ton baklava ve 5 ton lokum üretim kapasitesine sahip olan Hafız Mustafa, altı kişiyle başlayan yolculuğunu bin 200 çalışanı ile sürdürüyor.

Pandemi döneminde dijital yatırımlarına hız veren şirket, online tarafta oldukça büyümüş durumda. Hem yurtiçi hem de yurtdışından yoğun sipariş alır hale geldiklerini dile getiren Eren Ongurlar, “En çok İngiltere ve ABD’den baklava siparişi alıyoruz” diyor.

FRANCHISE VERMİYOR

Ongurlar Ailesi, tüm şubelerini kendisi açıyor. Donuk gıda üretimleri olmadığını ve günlük taze üretim gerçekleştirdikleri için de franchise sisteminin markalarına uymadığı vurgulayan Eren Ongurlar, “50’den fazla lokum, 30’un üzerinde baklava ve sütlü tatlı çeşidimiz var.

Kendimize has özel kahvemiz de bulunuyor. Ayrıca geliştirdiğimiz özel ürünlerimiz de var. 2019 yılında International Taste Institute lezzet ödülüne layık görüldük” diyor.