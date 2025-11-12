ARA
DOLAR
42,24
0,05%
DOLAR
EURO
49,00
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5601,54
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
10655,66
0,75%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TCMB açıkladı: Cari denge eylül ayında fazla verdi

Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 112 milyon ABD doları fazla verdi.


TCMB açıkladı: Cari denge eylül ayında fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2025 Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında cari işlemler hesabının 1.112 milyon ABD doları fazla kaydettiği duyuruldu.

Ayrıca, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.803 milyon ABD doları fazla verdiği, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ise  5.356 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği kaydedildi.

TCMB açıkladı: Cari denge eylül ayında fazla verdi-1

Yıllıklandırılmış verilere göre, Eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 308 milyon ABD doları açık verdi.

TCMB açıkladı: Cari denge eylül ayında fazla verdi-2

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.707 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.269 milyon ABD doları ve 6.259 milyon ABD doları oldu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL