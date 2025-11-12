TCMB açıkladı: Cari denge eylül ayında fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül 2025 Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında cari işlemler hesabının 1.112 milyon ABD doları fazla kaydettiği duyuruldu.

Ayrıca, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6.803 milyon ABD doları fazla verdiği, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ise 5.356 milyon ABD doları olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar ABD doları oldu. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 308 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.707 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.269 milyon ABD doları ve 6.259 milyon ABD doları oldu.