TCMB’den 'ara hedef' kararı: Yeni çerçevenin yol haritası belli oldu

Orta vadede enflasyonun yüzde 5’e düşürüldüğü bir dezenflasyon sürecinde, yıl sonu hedefleri olarak belirlenen “ara hedefler”, para politikasının şekillendirilmesinde yol gösterici olacak.

TCMB, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, orta vadeli tahminlerindeki iletişim yaklaşımındaki değişiklikleri açıkladı.

Ara hedefler dönemi

Banka, yeni strateji kapsamında enflasyon raporlarında hem “enflasyon tahminleri”ni hem de taahhüt ve çıpa işlevi görecek yıl sonu odaklı “ara hedefleri” açıklamaya başladı.

Açıklanan “enflasyon tahminleri”, ekonomik veri akışına göre güncellenebilecek. Bunun aksine, “ara hedefler” yalnızca rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olması durumunda değiştirilecek ve stabil tutulacak.

Orta vadede enflasyonun yüzde 5’e indirildiği süreçte, kısa vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon seviyeleri olan “ara hedefler”, TCMB’nin para politikası kararlarında referans niteliği taşıyacak.

2025, 2026 ve 2027 yılı için ara hedefler ne?

Bu doğrultuda, TCMB, dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlenen ara hedeflerle uyumlu olarak düşürmek için gereken adımları atmayı sürdürecek. Önceki raporlarda 2025 yılı için öngörülen enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti ve banka bu seviyeyi 2025 yılı ara hedefi olarak korudu.

Banka ayrıca 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak açıkladı.