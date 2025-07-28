ARA
  • TCMB yayınladı: Vatandaşın enflasyon beklentisi ne oldu?

Temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 23,4'e, reel sektör için yüzde 39'a indi. Hanehalkı beklentisi ise yüzde 54,5'e çıktı.

28 Temmuz 2025 | 10:13
Son Güncellenme: 28 Temmuz 2025 | 10:18
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak
yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşti.

