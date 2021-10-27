Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, Türkiye merkezli IoT Orkestrasyon Platformu iSIMPlatform ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye, farklı IoT sistemlerinden gelen verileri tek arayüz üzerinden gösterme, verileri ilişkilendirerek otomatik karar verme, yönetme ve raporlama imkânı sunan iSIM IoT Orkestrasyon Platformu’nu öncelikle Türkiye pazarına ve orta vadede ise küresel müşterilerine sunacak.

Tech Data A TD SYNNEX Company’nin tüm dünyada yeni IoT, bulut ve analitik teknoloji pazarına en fazla odaklanan şirket olduğunun altını çizen Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, IoT iş birimi yapılanmasını oluşturarak bu alandaki yeni nesil kurumsal ihtiyaçlara hızlı çözümler geliştirdiklerini vurguladı.

Tech Data A TD Synnex Company Türkiye ile yapılan distribütörlük anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan iSIMPlatform CEO’su Mustafa Güvenç ise “iSIMPlatform’un hedeflerini Tech Data A TD Synnex Company Türkiye ile birlikte globale taşıyoruz” dedi.