Teknoloji girişimcisi, lüks markayı satın aldı

Financial Times'ın haberine göre Mosunov’un ABD merkezli yatırım şirketi SMG Capital, on yılı aşkın süredir İngiltere merkezli renkli taş madenciliği şirketi Gemfields’in sahip olduğu Fabergé’yi devraldı.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Gemfields’e 45 milyon dolar ödenecek, kalan 5 milyon dolar ise üçer aylık telif ödemeleri olarak aktarılacak.

Fabergé markası, mücevher, saat ve özel tasarım “yumurta objeleri” üretimini sürdürüyor. Şirketin ürünleri arasında sınırlı sayıda üretilen Guilloché emaye çilek sürpriz yumurta objesi gibi özel parçalar bulunuyor.

Tarihsel olarak, Peter Carl Fabergé tarafından 1885-1916 yılları arasında Rus imparatorluk ailesi için yapılan yaklaşık 50 yumurtadan 40’tan fazlası günümüze ulaştı. 2004 yılında Rus iş insanı Viktor Vekselberg, dokuz imparatorluk yumurtası için 90 milyon dolardan fazla ödeme yaparak dünyanın ikinci büyük Fabergé yumurtası koleksiyonunu oluşturdu.

Gemfields, 2024 yılında 100,8 milyon dolarlık vergi sonrası zarar açıklarken, gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 19 azalarak 213 milyon dolara geriledi.