Fiyatı en çok düşen ürünler (Temmuz 2025)

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en çok ucuzlayan ürün yüzde 15,92 ile patates olarak belirlendi.

04 Ağustos 2025 | 10:50
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 11:17
Fiyatı en çok düşen ürünler (Temmuz 2025)

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 8,23 ile kadın giyim, yüzde 6,98 ile erkek giyim takip etti.

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Patates-15,92
Kahvaltılık ve tahıl ürünleri-9,61
Taze meyveler-8,75
Kadın giyim
 		-8,23
Erkek giyim-6,98
Çocuk giyim-6,10
Tavuk eti-5,52
Çocuk ve bebek ayakkabısı
 		-4,33
 
Bebek giyim-4,13
Erkek ayakkabısı-2,32
