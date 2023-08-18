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  • Ticaret Bakanlığı'ndan 19 milyon liralık fiyat farkı cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan 19 milyon liralık fiyat farkı cezası

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı fiyat etiketi denetimlerinde bu yıl 11 bin 371 firmaya 19 milyon lira para cezası uygulandı.

18 Ağustos 2023 | 11:05
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Ticaret Bakanlığı'ndan 19 milyon liralık fiyat farkı cezası

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklarla ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık bu kapsamda yaptığı denetimlerde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürünü denetledi. Aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı.


2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

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