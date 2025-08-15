ARA
  Ticaret Bakanlığı'ndan çelik bağlantı parçaları hakkında yeni karar

Ticaret Bakanlığı'ndan çelik bağlantı parçaları hakkında yeni karar

Borulara yönelik bazı çelik bağlantı parçalarının ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

15 Ağustos 2025 | 09:13
Ticaret Bakanlığı'ndan çelik bağlantı parçaları hakkında yeni karar

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, "borular için demir veya çelikten (döküm ve paslanmaz hariç) diş açılmamış diğer bağlantı parçaları" olarak tanımlanan eşyanın ithalatında yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bu eşyanın ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak şekilde gözetim uygulanacak.

Söz konusu ürün, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.​​​​​​​ AA

0
