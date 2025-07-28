ARA
  • TİM: Küresel jeopolitik risklerdeki artış ihraç pazarlarındaki dayanıklılığı olumsuz etkiledi

TİM: Küresel jeopolitik risklerdeki artış ihraç pazarlarındaki dayanıklılığı olumsuz etkiledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün haziran ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,8, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 100,7 puan olarak gerçekleşti.

28 Temmuz 2025 | 08:59
TİM: Küresel jeopolitik risklerdeki artış ihraç pazarlarındaki dayanıklılığı olumsuz etkiledi

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün haziran ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalış ile 99,8 oldu ve uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3 azalış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış göstererek 100,7 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki artış ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının altına inmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

 

