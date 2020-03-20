TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Tuzla ve Arnavutköy kura çekilişlerinin ardından sıra Başakşehir TOKİ kura çekilişine geldi. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişini TOKİ’nin Twitter, Facebook ve YouTube sayfalarından canlı izleyebilirsiniz.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin her sene 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir’de yapılacak olan konutlar için kura çekilişi bugün saat 10.00’da yapıldı.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Başakşehir kura sonuçları açıklandı. 2+1 ve 3+1 kura sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesinde ve e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUÇLARI E-DEVLET’TEN NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabiliyor. TOKİ Tuzla kura sonuçlarını öğrenmek için e-devlet isim listesi sorgulama işlemi için ilk olarak kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Arama motoruna e-devlet yazıp gelen yeni ekranda sağ bölümde yer alan giriş yazan linki tıklayın. Açılan yeni ekranda e-devlet şifresi ve kimlik numarası yazan bölümü doldurup onay verin. E-devlet şifresini bilmiyorum derseniz internet bankacılığı kullanıyorsanız internet bankacılığı hesabınızdan menüde yer alan e-devlet linkini tıklayarak da sisteme giriş yapabilirsiniz.

Arama bölümünde çıkan kuralı satış projeleri İçin kura sonucu sorgulama yazısını tıklamanız gerekiyor. Kimlik numaranıza ait olan bir başvuru sonucunuz varsa bu durumda bu ekranda sonuç görünecektir.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.