TOKİ'den yeni kampanya: 43 ilde konut ve iş yeri satacak

TOKİ, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da dahil olduğu 43 ilde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek. Satışlar kapsamında, konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği sunulacak.

1 ÖDEME SEÇENEKLERİ TOKİ'nin 43 ildeki başvuru süreci, sadece 6 gün sonra sona erecek. 310 konut ve iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İş yerleri için %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunan TOKİ, konutlar için ise %25 peşinat ve 120 ay vade veya %25 peşinat ve 72 ay vade imkanları sağlıyor.

2 SATIŞ YAPILACAK İLLER TOKİ'den alınan bilgilere göre, alıcılar Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Karaman, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Siirt, Tunceli, Kars, Batman, Adana ve Hakkari'deki konut ve iş yerlerine %25 peşinat ve 72 ay vade ya da %25 peşinat ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Isparta, Manisa, Sinop, Osmaniye, Malatya, Kütahya, Erzincan, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, ve Kars'taki iş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle sunulacak.

4 AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ Konut satışları 20 Ağustos Salı günü, iş yeri satışları ise 21 Ağustos Çarşamba günü açık artırma ile gerçekleştirilecek. Açık artırmalar Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.