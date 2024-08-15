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TOKİ'den yeni kampanya: 43 ilde konut ve iş yeri satacak

TOKİ kampanyayı başlattı. İstanbul, Ankara, Kayseri, Trabzon ve Konya'nın da aralarında bulunduğu 43 ilde konut ve işyeri satışı başlıyor. 310 konut ve iş yerinin yer aldığı kampanyanın detayları şöyle...

15 Ağustos 2024 | 10:59
Son Güncellenme: 15 Ağustos 2024 | 11:51
TOKİ'den yeni kampanya: 43 ilde konut ve iş yeri satacak

TOKİ, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da dahil olduğu 43 ilde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek. Satışlar kapsamında, konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği sunulacak. 

 

 

 

 

 

1 ÖDEME SEÇENEKLERİ

ÖDEME SEÇENEKLERİ TOKİ'nin 43 ildeki başvuru süreci, sadece 6 gün sonra sona erecek. 310 konut ve iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. İş yerleri için %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunan TOKİ, konutlar için ise %25 peşinat ve 120 ay vade veya %25 peşinat ve 72 ay vade imkanları sağlıyor.

2 SATIŞ YAPILACAK İLLER

SATIŞ YAPILACAK İLLER TOKİ'den alınan bilgilere göre, alıcılar Edirne, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Aydın, İzmir, Denizli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Karaman, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Siirt, Tunceli, Kars, Batman, Adana ve Hakkari'deki konut ve iş yerlerine %25 peşinat ve 72 ay vade ya da %25 peşinat ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Bursa, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Isparta, Manisa, Sinop, Osmaniye, Malatya, Kütahya, Erzincan, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Kırşehir, Konya, Şanlıurfa, ve Kars'taki iş yerleri ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneğiyle sunulacak.

4 AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ Konut satışları 20 Ağustos Salı günü, iş yeri satışları ise 21 Ağustos Çarşamba günü açık artırma ile gerçekleştirilecek. Açık artırmalar Ankara The Green Park Hotel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

5 HANGİ TARİHLERDE BAŞVURU YAPILACAK?

HANGİ TARİHLERDE BAŞVURU YAPILACAK? İnternet üzerinden açık artırmaya katılmak isteyenler, konutlar için 19 Ağustos 2024, iş yerleri için ise 20 Ağustos günü saat 10.30'a kadar kayıt yaptırabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık işlemleri Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubelerinden yapılabilecek.
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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
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GERİ
İLERİ
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