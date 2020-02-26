TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı? Kura sonucu nasıl öğrenilir?

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ 2020 Aliağa kura sonucu sorgulama…
TOKİ İzmir Aliağa kura çekilişi için nefesler tutuldu. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuralar İzmir’de çekilmeye başladı. Karabağlar ve Seferihisar TOKİ kura çekiminin ardından bugün TOKİ İzmir Aliağa projesinde kura çekilişi bugün yapılıyor. Ev sahibi olma umuduyla TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Detayları içeriğimizde yer alıyor…
TOKİ binlerce insanı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından rekor talep alan 100 bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri İzmir ile başladı. İzmir’in Seferihisar ve Karabağlar ilçeleri için kura çekiliş sonuçları belli oldu. Bugün ise TOKİ Aliğa ilçesi kura sonuçları belirleniyor.
TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILIYOR?
TOKİ İzmir Aliağa 750 konutun kura çekilişi, Aliağa Belediyesi Enka Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00 itibari ile başladı.
TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ İzmir Aliağa kura çekilişi devam ediyor. Kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından isim listeleri de yine TOKİ tarafından yayınlanacak. Hak sahibi olamayan adaylara başvuru için ödedikleri ücret belirtilen tarihler arasında iade edilecek.
TOKİ 2020 Aliağa kura sonuçları aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgulanabilecek.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul’da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla’da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy’de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir’deki 500 konut için de 20 Mart’ta yapılacak.
BAŞKENTTE YEDİ PROJEDE KURA YAPILACAK
Başkent Ankara’da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için kura yapılacak. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura ise Ankara Sincan’da talep toplanan 2 bin 300 konut için 6 Martta olacak.
İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;
25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım projesinde 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldı Gaziantep Şahinbey projesinde 30 Mart tarihinde kura törenleri olacak.
Diyarbakır Yenişehir projesinde 2 Nisan, Batman merkez projesinde 3 Nisan, Adana Sarıçam projelerinde 27 Mart, Trabzon Merkez 7 Mayıs, Konya Selçuklu 5 Mart, Sakarya Adapazarı 10 Mart, Kocaeli İzmit 11 Mart, Antalya merkez 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü projelerinde 1 Nisan, Van Erciş 9 Nisan, Elazığ Projelerinde 14 Nisan, Malatya projelerinde 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projelerinde 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projelerinde 7 Mayıs, Erzurum Merkez 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projelerinde 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projelerinde 30 Haziran tarihlerinde kura yapılacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?