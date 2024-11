TRC İnşaat 300 milyon dolarlık yeni projesine 2025’te başlıyor!

1. TRC İnşaat faaliyetlerini ve marka yolculuğunu okuyucularımıza anlatır mısınız?

TRC İnşaat , 2007 yılından bu yana; fabrika, depo, hastane, okul, yol , köprü , park , stadyum, konut ve alışveriş merkezi inşaat faaliyeti göstermektedir. Tecrübesiyle güvenli, konforlu, çevreci ve teknolojiyi içinde barındıran yaşam alanları ile birçok A Plus projeleri hayata geçirmiştir. TRC İnşaat, üstlendiği her projesinde; projelendirmeden tasarıma, uygulamadan anahtar teslime kadar inşaat sektörünün her aşamasını planlamaktadır.

TRC İnşaat , A Grubu Yapı Müteahhitlik Belgesini ilk alan inşaat firmalarından biri olarak, sınırsız m2 ve kısıtsız sektöre hizmet verecek inşaatlar yapma yeterliliğine sahip olmuştur.

2. Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler nelerdir?

TRC Göztepe Hastane ve Ticaret Merkezi Projesi - Hastane Çarşı Ofis

Tuzla Port, Alışveriş ve Yaşam Merkezi - Konut ve Alışveriş Merkezi

Terakki Vakfı Tepeören Eğitim Yerleşkesi - Eğitim Kampüsü

Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi - Fabrika Binası

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşım. Ve Tic. A.Ş. - Depo Binası

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. - Fabrika Binası

Bahçeşehir Okulları A.Ş - Eğitim Kampüsü

Marmara Geri Dönüşümcüler Koop. - Yol ve Köprü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Futbol Stad

3. Şuan çalıştığınız Göztepe’deki hastane projenizden bahseder misiniz? Ne kadarlık bir yatırımla hayata geçecek ve ne zaman açılacak?

TRC GÖZTEPE projesi hastane, ofis ve alışveriş merkezi olan karma bir proje. 2025 yılı ortalarında açmayı planlıyoruz. Platin LEED Sertifikası standartlarında inşa ettiğimiz, proje gerek mimarisi gerek konumu ve özellikleri bakımından sağlık ve sanatın iç içe olduğu bir ilk olacak. Yaklaşık 150 milyon $ lık yatırıma ve 130.000 m2 inşaat alanına sahip büyük bir proje.

4. Hastane projenizde ne gibi ilkler sunuyorsunuz? Projede ne gibi farklı inşaat çalışmaları hayata geçirildi?

Sağlık ve sanatın iç içe olduğu, bu bağlamda fark yaratacak bir projeyi hayata geçiriyoruz.

5. İnşaat sektörü erkek egemen olsa da bu sektörde kadın patron olmanın sizin için avantajları ve dezavantajları neler?

Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın olmak; rekabette bin adama karşı 1 kadın maç yapmak gibi. Öngörülebilir değilsiniz, rakiplerin penceresinden bakıldığında varlığınız, hamleleriniz ve oyun kabiliyetiniz hesaplanabilir değil, bu çoğu zaman avantaj sağlıyor. Yorucu olduğu zamanlarda oluyor tabi. Diğer taraftan 1 kadın ve arkasında bin adamın güç verdiği bir ekip var.

Şu an şantiyede 1.200 kişiyiz, hepsinin kardeşi, ablası, hatta annesi olmak dualarını almak inanılmaz bir güç.

TRC İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökcün

6. Bir projeye başlarken neleri göz önünde bulundurursunuz? Sizi bir proje içen heyecanlandıran huşular neler oluyor?

Tüm projelerimin ortak özelliği uzun yıllardır kimsenin çözüm üretemediği ve sonuca ulaştıramadığı işler olması. Bizim bilgi birikim ve bakış açımızla fark yaratabileceğimizi gördüğümüz işler bizi heyecanlandırıyor. Heyecanlanmadığım hiçbir işi almadım. Her projemin bir hikayesi var. Hepsi ayrı bir içinde iyilik barındıran, başarı hikayeleri. Gençler için mutlaka bir yol daha vardır diyebilecekleri dinlediklerinde geleceğe umutla bakabilecekleri işler yapıyoruz.

7. Ülkedeki ekonomik koşullar sektörü ve TRC İnşaat’ı nasıl etkilemektedir? Şu anda sizi zorlayan konular nedir?

2024 yılı arz talep dengesi açısından sektör olarak zor bir yıldı. Bize yansımasının aynı oranda olmadığını söyleyebilirim. Geliştirdiğimiz proje özelinde yoğun talep ile geçirdik. Gerek ülkemiz gerekse dünyadaki süreçler sonucu , son üç yıl sektör olarak karşı karşıya kaldığımız en büyük sorun ise maalesef maliyet artışları oldu . Bu da doğru planlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Her zaman söylediğim gibi; “Her proje masada başlar , Excelde biter .”

8. TRC İnşaat’ın 2024 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok hızlı geçti, biz ekip olarak hep zamanla yarışıyoruz. 24 saat bize gerçek anlamda yetmiyor. Devam eden hastane , ofis ve alışveriş merkezi inşaatımız var.

2024 yılı yeni tecrübeler edindiğimiz, mevcut projelerimizin tamamlama aşamasına geçtiğimiz ve 2025 yılı için projelerimizin tohumlarını ektiğimiz bir yıl oldu .

9. 2025 yılı hedef ve beklentileriniz nelerdir?

2025 yılına da benzerlerinden oldukça farklı iki büyük projeye başlayacağız. Konut, hastane, otel, sosyal alan , iş ve alışveriş merkezinden oluşan karma projeler olacak.

Bu bir reklamdır.