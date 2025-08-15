Trump'tan yeni vergi açıklaması: Yüzde 300 olabilir

Bloomberg'in haberine göre Trump, Alaska’ya gitmek üzere Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta ve onu takip eden hafta çelik, çipler ve yarı iletkenler için tarifeleri belirleyeceğiz” dedi. Çelik tarifeleriyle ilgili açıklamanın yanlış anlaşılmış olabileceği belirtildi; zira Haziran ayında çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergiler yüzde 50’ye yükseltilmişti.

Trump, ithal yarı iletkenler üzerindeki tarifelerin daha yüksek olabileceğini de dile getirdi ve "Oran yüzde 200, yüzde 300 olabilir" dedi.

Ayrıca, tarifeler konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini ve Putin’in zirveye iş insanlarını getirmeyi planladığını düşündüğünü söyledi:

"Çok sayıda iş insanı getiriyor, bu iyi, çünkü iş yapmak istiyorlar. Ama savaş çözülmeden iş yapmıyorlar."

Başkan, çipler ve ilaçlar üzerindeki tarifelerin haftalar içinde geleceğini daha önce defalarca duyurmuş olsa da resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Her iki sektör de nisan ayından bu yana Ticaret Bakanlığı incelemesi altında. Bu inceleme, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifelerin uygulanabilmesi için gerekli bir süreç olarak biliniyor.