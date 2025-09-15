TÜBİTAK 318 işçi alımı yapıyor! TÜBİTAK üniversite öğrencisi personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'deki projelerinde görevlendirilmek üzere toplam 318 işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, özellikle üniversitelerin mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayarak genç yeteneklere kariyer kapısı aralıyor.
TÜBİTAK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
318 işçi alımı başvuru tarihleri, iller arasında değişiklik gösterse de genel itibarıyla 15 Eylül - 6 Ekim arasında başvurular kabul edilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.
Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.
Hangi Bölümlerden Öğrenci Alınacak?
Alım yapılacak bölümler arasında geniş bir yelpaze bulunuyor. Adaylar, bilgisayar, bilişim, bilgisayar ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya, matematik gibi alanlardan başvuruda bulunabilecekler.
Proje Personeli Hangi Birimlerde Görev Yapacak?
Alınacak personel, TÜBİTAK'ın farklı araştırma birimlerinde görevlendirilecek. Görev yerleri arasında Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) gibi prestijli birimler yer alıyor.